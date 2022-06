‘Lockdowns, avondklok en doordeweeks inhalen; maar wat werd dit turbulente amateurvoetbalseizoen een feest voor veel clubs’

nacompetitie derde/vierde klasse Wereldgoal Remco Sluijk bezorgt DIA de winst

Met de rust was wel duidelijk: wie het eerst zou scoren, was zo goed als zeker de winnaar. Maar niemand had kunnen bedenken wat Remco Sluijk in de 53ste minuut in gedachten had. De 1-0 was een uppercut en de 2-0 in de 75ste minuut van dezelfde Sluijk was de knock-out voor Blauw Wit’81.

12 juni