LIVE | Wie gaan er aan de haal met de felbegeerde BN DeStem VoetbalAwards?

AMATEURVOETBAL TSC en Zundert spelen geen halve finale, maar strijden direct om een plek in de tweede klasse

6 juni In het nacompetitieduel tussen TSC en Zundert dat komende maandag op het programma staat, valt direct de beslissing over welke ploeg volgend seizoen in de tweede klasse actief is. Formeel is de wedstrijd een halve finale, maar omdat Zeelandia Middelburg overstapt naar het zaterdagvoetbal komt er in de tweede klasse een extra plaats vrij.