LIVE | Volg hier de verrichtingen in het West-Brabantse amateurvoetbal

Zondag 3B Zuid I Gilze kan juichen in aanloop naar 100-jarig jubileum: ‘We willen dit goede spel doorzetten om het feest extra mooi te maken’

Voorafgaand aan de feestweek waarin het 100-jarige bestaan van Gilze gevierd wordt, was er zondag al een reden voor feest in de kantine bij de club. In de strijd om de laatste tickets voor de nacompetitie werd er gespeeld tegen Nieuwkuijk, de koploper in de derde periode. Zij waren aan een goede reeks bezig, maar daar bracht Gilze een einde aan door met 3-0 te winnen.

23 mei