LIVE | Volg hier de verrichtingen in het Brabantse amateurvoetbal

zaterdag 4b+4c De Heer maakt er vijf voor SPS, Alliance boekt vierde zege op rij

Alliance versloeg zaterdagmiddag in de vierde klasse C Lepelstraatse Boys, en pakte zo de vierde zege op rij, 3-1. MOC’17 en Steenbergen maakten in de aanloop van de topper volgende week geen fout. In 4B haalde SPS mede door vijf treffers van Arjen de Heer flink uit bij Hansweertse Boys, 0-8.

26 maart