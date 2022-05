LIVE | Volg hier de ontknopingen in het amateurvoetbal

Hoofdklasse B Pijnlijk verlies Halsteren in Wijchen: ‘Ik zoek naar een hoop antwoorden’

Halsteren leed bij AWC in Wijchen een smadelijke nederlaag: 4-1. Coach Erwin de Nijs was kritisch op zijn ploeg, maar stak ook de hand in eigen boezem. ,,Misschien vragen we te veel van het team of is de speelwijze niet juist. Ik wil daar graag antwoorden op.”

8 mei