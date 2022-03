LIVE | Volg hier de amateurvoetbalwedstrijden uit de regio

zondag 3A + 3B Doelman Van Nederkas­sel redt een punt voor Zundert, koploper Virtus wint nu wel topper in 3B

Victoria’03 blijft bovenin meedoen na een 2-4 zege op Sprundel.Zundert verloor twee punten op bezoek bij Philippine. Doelman Thomas van Nederkassel van Zundert was de man of the match, hij kopte in de blessuretijd de gelijkmaker binnen. In 3B (West) won Virtus de topper tegen Oosterhout.

25 februari