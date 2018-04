LIVE: Uno Animo profiteert optimaal van tijdelijk overtal tegen Madese Boys

districtsbeker Madese Boys-spits Manukjan: 'We zijn zo dichtbij, nu moeten we het afmaken'

13:15 Zenuwachtig is hij niet, toch heerst er een andere spanning in aanloop naar het bekerduel Uno Animo - Madese Boys van donderdagavond. ,,We kunnen ons voor het eerst in de clubgeschiedenis plaatsen voor de KNVB-beker. Dat is toch iets speciaals", bekent Madese Boys-spits Hovsep Manukjan.