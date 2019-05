LIVE | Unitas'30 heeft titel voor het grijpen, Hoeven en Zundert hebben Houdini-act nodig

AmateurvoetbalUnitas'30 kan zondag de titel pakken in 2E, waar Hoeven en Zundert een Houdini-act nodig hebben om lijfsbehoud te verzekeren. VVR droomt van een periodetitel, maar dan moet Steenbergen een handje helpen. Ook Baronie kan nog de nacompetitie in, maar is afhankelijk van de grillen van Gemert.