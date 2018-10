LIVE | Topper voor Halsteren, VVR versus SAB

Zaterdag 4C Alliance op schot in eigen huis, Oosterhout scoort acht keer

27 oktober Ruben Brugmans was met een hattrick de gevierde man bij Alliance. Unitas’30 ging kansloos onderuit tegen het fris voetballende Alliance. DVO’60 verloor in eigen huis van kampioenskandidaat ONI en is hekkensluiter in de vierde klasse C.