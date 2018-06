LIVE: Sprookje Rood-Wit blijft voortduren, doek valt voor MOC'17

Vrederust imiteert De Graafschap-Jo­ker: 'Give them the green hell'

2 juni Vrederust werd zaterdag uitgeschakeld in de nacompetitie (4-1 nederlaag, red.), maar schreef onlangs historie door voor het eerst in de geschiedenis een periodetitel te pakken. Een week lang was iedereen die de club een warm hart toedraagt in rep en roer. Diverse keren dook een onbekend, gemaskerd persoon op met de tekst: 'Give them the green hell'. Een succesvolle imitatie van de Joker van De Graafschap.