LIVE: Schijf aast op periodetitel, Roosendaal wil blijven volgen

Willemstad maakt zich op voor heuse broedertwist

4 november De voorbije nacht is Pim Grootenboer (19) waarschijnlijk gaan slapen met zijn voetbalschoenen onder het kussen. Pim is als jongste van het stel al dagen bang voor een staaltje voetbalhumor van Mart (22) en Daan (24), zijn oudere broers die spelen bij Kogelvangers. Voor de Jonge Spartaan in huis is het dus oppassen geblazen. Want vanmiddag komt zijn ploeg op bezoek in Willemstad.