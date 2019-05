LIVE | Roosendaal heeft aan puntje genoeg, DSE kan derde klasse al ruiken

zaterdag 4b Duiveland laat touwtjes vieren, SPS behoudt vierde plaats

18 mei Het kampioenschap voor Duiveland is al even binnen. In Halsteren liet kampioen Duiveland de thuisploeg VVC’68 het spel maken, dat resulteerde in een knappe overwinning voor de ploeg van Rien Luijsterberg. Ondanks een moeizame eerste helft, boekte SPS een makkelijke zege in Oud-Vossemeer.