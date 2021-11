LIVE | Rood-Wit wil aansluiting bij top houden, Schijf ontvangt VVR

Geoliede machine TSC op stoom: ‘Toch zeg ik nog iedere week dat we moeten zorgen dat we niet degraderen’

OOSTERHOUT - De bladeren vallen onophoudelijk van de bomen en het is zurig koud. Herfst. Of toch lente? Bij TSC wel, want daar breekt de zon steeds vaker door. Bij Beek Vooruit zitten ze middenin een ferm herfstdipje. Ondanks dat de wedstrijd, door een lekke band bij de auto van de scheidsrechter een half uur later begon, zegevierde TSC eenvoudig: 4-0.

8 november