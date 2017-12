LIVE: Rood-Wit ontvangt FC Tilburg, topper in 3B

ZATERDAG 4C The Gunners bedwingt koploper ONI

9 december The Gunners zorgde ervoor dat de titelstrijd in 4C groter is geworden. De formatie van Mark Schuiten won met 1-2 van koploper ONI. RFC versloeg Alliance met 0-4. Volgende week strijden RFC en ONI tegen elkaar met als inzet het winterkampioenschap en de eerste periodetitel.