LIVE | Mooi voetbalweer en bomvol programma in het amateurvoetbal

Zilveren Schoen Maas zet met vijfklap­per achtervol­ging in op Rombouts

6 oktober Scoort Yoeri Rombouts acht keer in de seizoensopener? Dat moet ik ook kunnen, zal Ruben Maas gedacht hebben. Hij kwam er dichtbij, de aanvaller van Cluzona. En zet met zijn vijf doelpunten de achtervolging in op de Kruisland-spits in het Zilveren Schoen-klassement.