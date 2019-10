LIVE | Moerse Boys op voorsprong tegen Nuenen, Halsteren buigt achterstand om naar voorsprong in eerste tien minuten

Overzicht | Promoven­dus ONI stijgt naar tweede plaats, Internos kent weinig moeite met Alliance

12 oktober ONI is ook in de derde klasse amper af te stoppen. In eigen huis won het overtuigend van medesubtopper BZC'14 met 6-2. De ploeg uit 's-Gravenmoer bleef zo voor de 29ste wedstrijd op rij ongeslagen. Elders boekte Internos de tweede driepunter van het seizoen.