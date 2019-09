LIVE | Moerse Boys ontvangt Baronie in hoofdklassederby, topper in tweede klasse E

Zaterdag 3B Valse start voor Storelli’s Prinsen­land

21 september Tholense Boys kende in zaterdag 3B geen enkele moeite met Krabbendijke. Beide teams speelden vorig seizoen nog in de tweede klasse, maar in Zeeland bleek de ploeg van nieuwbakken trainer Kees de Rooij oppermachtig. Natalino Storelli kende een minder fijn debuut bij Prinsenland tegen NOAD’67.