LIVE | Moerse Boys komt op achterstand, ‘buurmannen’ DSE en Zundert treffen elkaar

zaterdag 3b+3d Halsteren en Tholense Boys voeren de ranglijst aan, Thoolse wereldgoal eindigt met zware knieblessu­re

9 oktober Halsteren en Tholense Boys delen de koppositie met drie overwinningen op rij. De ploeg van Remco van Haaren won eenvoudig van het nog puntloze Krabbendijke: 4-0. Tholense Boys zette na de pauze Klundert aan de kant: 3-0. De Fendert leed bij Seolto de eerste nederlaag van het seizoen: 1-0. WHS zit op het vinkentouw na een 0-2 zege in de Krabbenkreek-derby bij Noad’67. Prinsenland versloeg ZSC’62 in de extra tijd: 4-2. Kogelvangers moest zijn meerdere erkennen in Zwaluwe: 2-1.