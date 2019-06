LIVE | Moerse Boys en VKW scoren niet in eerste helft, Victoria'03 snel op voorsprong

Winnende Ge­mert-coach Reinald Boeren: ‘Deze week ga ik nooit meer vergeten’

15 juni Gemert klopte zaterdagmiddag Staphorst voor de tweede keer in een week tijd met 1-2, waardoor de ploeg promotie afdwong naar de derde divisie. ,,Ondanks dat we niet goed speelden, hebben we wel gewonnen en daar draait het om in deze wedstrijden.”