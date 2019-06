LIVE | Moerse Boys draait de duimschroeven aan, Sprundel kan nog geen potten breken

Bestuur Prinsen­land en trainer Daan Uithof steggelen over plotseling vertrek: ‘Resultaat tegen Zaamslag heeft geen invloed gehad’

9 juni Een klein uur na het 1-5 verlies tegen Zaamslag is Prinsenland-coach Daan Uithof zaterdagavond door het bestuur op non-actief gezet. Uithof is zeer verbaasd over de gang van zaken. ,,In december hebben we nog afspraken gemaakt om met elkaar verder te gaan. Het komt hard aan, zeker zo kort na een wedstrijd waarin je bent afgedroogd.’’ Bestuurslid sponsorzaken Henk Dubbeld heeft een heel andere lezing van het verhaal. ,,Het contract liep tot het eind van dit seizoen en er is hem geen concrete aanbieding gedaan.’’