LIVE: Machine Moerse Boys aast op titel en terugkeer in eerste klasse

districtsbeker Reuzendo­der Cluzona sneuvelt in halve finale districts­be­ker

1 mei Cluzona is door toedoen van Goes uitgeschakeld in de halve finale van de districtsbeker. De Wouwse reuzendoder kwam nog op voorsprong in Zeeland, maar moest in de absolute slotfase toch de tweede en derde tegentreffer incasseren (3-1).