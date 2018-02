Live: Krakers in zondag 2E, thuisduels Halsteren en Dongen

Osman Erbas is extra streng voor zijn zoon Yasin : 'Niet de meest ideale situatie'

3 februari Groen Wit is samen met UVV '40 veroordeeld tot het spelen in de derde klasse A, de 'Zeeuwse' competitie zogezegd. En de multiculturele volksclub uit Princenhage heeft het vooralsnog moeilijk. Met twaalf punten uit elf duels is Groen Wit, vorig jaar nog een subtopper in de Derde Klasse B, pas op de twaalfde positie van de ranglijst terug te vinden. "Maar daar zijn redenen voor aan te dragen", weet trainer Osman Erbas (42).