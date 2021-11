LIVE | Kraker tussen Kruisland en RBC, TSC ontvangt Beek Vooruit

zondag 3b west ii Gastel vergeet wedstrijd op slot te gooien tegen Be-Ready, Irene’58 neemt rode lantaarn over

Irene'58 is de nieuwe hekkensluiter van de derde klasse. In eigen huis verloor het met 1-3 van voormalig hekkensluiter FC Dordrecht AV. Gastel won ook haar vierde wedstrijd van de competitie, maar had tegen Be-Ready lang nodig om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Oosterhout deed na rust goede zaken tegen Charlois en sluit aan bij de bovenste ploegen.

31 oktober