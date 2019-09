LIVE | Koploper Halsteren in eigen huis tegen EHC, Roosendaal ontvangt FC Tilburg

zaterdag 3B WHS rekent snel af met Seolto, NOAD’67 gaat hard onderuit bij Den Bommel

28 september WHS had slechts drie minuten nodig om de wedstrijd in het slot te gooien tegen Seolto. Na een halfuur voetballen stond de 0-4-eindstand al op het scorebord. Tholense Boys is nog altijd lijstaanvoerder en hoefde als enige ploeg nog geen doelpunt te slikken na twee wedstrijden.