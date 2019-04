LIVE | Koploper Cluzona wil afstand nemen van Madese Boys, RBC onverwachts onder druk in titelstrijd

Ardian Lekaj is er bij MOC'17 toch weer ingetrapt: ‘Ik ben gewoon zó gek van het spelletje’

11:08 TERNEUZEN - ,,Als je Lekaj binnenhaalt dan weet je dat er iets gaat gebeuren’’, zegt de geboren Albaniër in de derde persoonsvorm. Zelfkennis is de inmiddels 51-jarige Ardian Lekaj niet vreemd. Hij kan het vuurtje lekker opstoken en dat is ook precies de reden waarom MOC’17 hem afgelopen december voor de tweede keer aanstelde als interim-trainer.