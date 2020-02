LIVE | Hoofdklassederby tussen Baronie en Moerse Boys, Unitas’30 ontvangt Alverna

zaterdag 4C Vrederust kent totale offday bij Boeimeer, PCP laat eerste punten uit handen glippen tegen Baronie

15 februari Vrederust is ongelukkig de winterstop uitgekomen. De eerste drie wedstrijden leverde de ploeg uit Halsteren, tot aan de winterbreak serieuze uitdager van koploper Internos, nul punten op. Internos zag de voorsprong tot achtervolger VVC'68 oplopen tot elf punten. VVC'68 kwam, nadat het vorige week vrij was, niet in actie bij DHV doordat het hoofdveld niet in orde was.