LIVE | Halsteren bezoekt Gemert in kampioenskraker, Moerse Boys treft subtopper DHC

Sluipschut­ter Van de Lande weerstaat de lokroep: ‘SAB was mijn eerste club en zal ook de laatste zijn’

9:00 Of zijn ploeg nu strijdt tegen degradatie of om het kampioenschap, in de vijfde of eerste klasse: Joris van de Lande is levensgevaarlijk voor het doel. Zijn honger naar doelpunten is de komende weken broodnodig om SAB in de derde klasse te houden.