LIVE | Flink wat amateurclubs komen in actie op zonnige Tweede Paasdag

Zondag 2E JEKA zwijnt met winst op Roosendaal, TSC maatje te groot voor Beek Vooruit

,,Een gestolen overwinning', was JEKA-trainer Ivo van Moergestel eerlijk na de 2-1 tegen Roosendaal. Van de concurrentie in de gevarenzone bleef alleen Beek Vooruit met lege handen achter: 0-2 tegen TSC. Een karrenvracht aan kansen, maar toch bleef Roosendaal bij JEKA met lege handen achter, 2-1. RBC had heel wat moeite met laagvlieger Uno Animo, maar won in eigen huis wel.

10 april