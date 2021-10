LIVE | Dongen met dank aan doelman nog op 0-0, JEKA neemt de leiding tegen Bavel

zondag hoofdklasse b Baronie verslaat Moerse Boys, Halsteren houdt drie punten over in Achterhoek

26 september Baronie tegen Moerse Boys was alleen in kilometers een derby. Een lome wedstrijd zonder al te veel strijdlust eindigde in 2-0 voor de Bredase koploper. Voor de tweede keer op rij pakte Halsteren in de Achterhoek een driepunter. De formatie van Erwin de Nijs won bij RKZVC met overtuigende 0-3 cijfers. Een rode kaart voor Jurik Zimmerman op slag van rust was het enige minpunt.