LIVE | Dongen leidt nog altijd en is op weg naar bekerstunt tegen VVV-Venlo

• Dongen won dit seizoen in de competitie nog geen wedstrijd (11 keer verlies), maar won wel in de vorige bekerronde van SteDoCo (1-2).

• De laatste keer dat Dongen in de beker mocht aantreden tegen een profclub, was op 21 september 2016 tegen Go Ahead Eagles (1-3 verlies).

• Tegenstander VVV-Venlo staat zevende in de Keuken Kampioen Divisie.