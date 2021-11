LIVE | Dongen al vroeg op voorsprong tegen de nummer twee Unitas, ook Baronie leidt

zondag 3a Schijf en VVR maken er geen spektakel van, Hoeven vervolgt sterke serie

Hoeven is bezig aan een uitstekende reeks. In de laatste vijf wedstrijden pakte het dertien punten waardoor het in de bovenste regionen bivakkeert. Schijf en VVR konden de acht toeschouwers achter het hek niet vermaken en speelde bloedeloos gelijk: 0-0.

21 november