LIVE | De bal rolt weer op veel amateurvelden, volg de verrichtingen hier

derde divisie Dongen boekt derde overwin­ning in een week tijd en gaat aan kop in strijd om periodeti­tel

Dongen won met 1-3 bij Hercules en zorgde daarmee voor de kers op de taart van een succesvolle week. De ploeg had een druk programma met drie wedstrijden in zeven dagen. Alle wedstrijden werden winnend afgesloten, waardoor Dongen nu vol in de race is voor de periodetitel.

27 maart