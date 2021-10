LIVE | De bal rolt weer op de amateurvelden in West-Brabant

Zaterdagel­f­tal Dosko stapt uit competitie: ‘Dit is de meest verstandi­ge beslissing’

16 oktober In de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal heeft Dosko besloten om de handdoek in de ring te gooien. Een te smalle selectie is de hoofdreden van de beslissing zich terug te trekken. ,,Het is erg jammer, maar wel de meest verstandige beslissing om te stoppen,” aldus trainer Ahmet Arslan.