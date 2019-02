LIVE | Cluzona op voorsprong in topper tegen Kruisland, 175e competitiedoelpunt voor Ruben Maas

zaterdag 2e Tholense Boys op valreep onderuit tegen koploper Oostkapel­le

16 februari Lang was er hoop op een bonuspunt tegen lijstaanvoerder Oostkapelle. De Walcherse ploeg was met elf zeges op rij naar Tholen gekomen. In de slotfase zag de formatie van Erwin de Nijs het begeerde gelijkspel tussen de vingers wegglippen, met Wouter Verduijn als matchwinnaar: 3-4.