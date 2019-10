LIVE | Clash tussen Baronie en Halsteren, Moerse Boys op voorsprong

zaterdag 3B Grace Kitenge van schlemiel naar held bij Klundert, Tholense Boys wint derby tegen NOAD'67 pas in blessure­tijd

5 oktober Drie keer scoren waarvan twee keer in het verkeerde doel. Het overkwam Klundert-aanvoerder Grace Kitenge. Dankzij zijn derde (en eerste juiste) treffer pakte Klundert een punt mee uit Willemstad. Tholense Boys is als enige nog zonder puntenverlies al had het daarvoor het nodige geluk in Sint-Philipsland.