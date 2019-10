LIVE | Burenruzies in vierde klassen, Baronie speelt topper tegen IFC

zaterdag 4C Zaterdagel­f­tal Baronie boekt eerste overwin­ning, Dosko en Internos halen einde wedstrijd niet

9:26 In een doelpuntrijke wedstrijd versloeg Baronie The Gunners (5-4). De jeugdigheid van Baronie werd net niet afgestraft door The Gunners dat niet goed aan de wedstrijd begon, maar in de tweede helft beter voor de dag kwam. In Bergen op Zoom eindigde het duel tussen het zaterdagelftal van Dosko en Internos al na zeventig minuten. De thuisploeg had op het moment van affluiten al vier rode kaarten.