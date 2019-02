LIVE | Bierkens bezorgt Halsteren vroege voorsprong bij Baronie, topper voor Moerse Boys

amateurvoetbalZondag staat in het teken van de derby én topper in de hoofdklasse B tussen koploper Baronie en Halsteren. Maar er is meer: zo speelt ook Moerse Boys in 1B een topper en staan Madese Boys en Rijen tegenover elkaar.