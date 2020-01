LIVE | Bavel op jacht naar periodetitel, Dosko krijgt Olympia op bezoek

trainerscarrousel Van Nijnatten verlaat The Gunners na dit seizoen en neemt sabbatical

25 januari Vierdeklasser The Gunners kan na één seizoen alweer op zoek naar een nieuwe trainer. René van Nijnatten, die in de zomer de naar VVR vertrokken Mark Schuiten opvolgde, stopt aan het einde van het seizoen en is van plan een jaartje rust te nemen.