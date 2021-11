LIVE | Baronie geeft 2-1 voorsprong uit handen in slotfase, Dongen maakt in blessuretijd beslissende 2-0

Ondanks een hoop afgelastingen hebben we wel degelijk een mooi amateurvoetbalprogramma in het vooruitzicht. BN DeStem is aanwezig bij Baronie - UDI’19, neemt een kijkje bij Dongen - Unitas en reist ook af naar Klein-Zundert voor Moerse Boys - AWC. Dit en meer in ons liveblog!