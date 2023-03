LIVE | Amateurvoetbal in West-Brabant raast weer door op regenachtige zondag

Zaterdag 3E Zaterdag­team Dongen boekt belangrij­ke zege, maar leek door rode kaart nog in het nauw te komen

Dongen boekte een belangrijke zege in de strijd om lijfsbehoud. Door NEO’25 te verslaan gaat het over de tegenstander heen op de ranglijst en is het verschil met de veilige achtste plaats slechts één puntje. ONI versloeg MVV’58 en klimt naar de vijfde plaats, die moet het wel met twee ploegen delen.