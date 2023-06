LIVE amateurvoetbal | Baronie op vroege voorsprong in cruciaal duel, TSC op slag van rust aan de leiding tegen Cluzona

Internos na één ronde al klaar in de nacompeti­tie om promotie

Derdeklasser Internos kende een goede eerste seizoenshelft, maar een heel moeizame aanloop richting de nacompetitie om promotie. Ondanks dat het tegen Meerkerk een goede tweede helft speelde, is de ploeg van Paul van Dijk al na één ronde klaar in de nacompetitie. Meerkerk, nummer drie in de derde klasse D, was met 3-2 te sterk.