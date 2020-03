Linksback Meijer gaat ploeggenoot Marijnissen achterna en verruilt Halsteren voor ASWH

Na vijf jaar vond Meijer het tijd voor wat anders. ,,Bij Halsteren speelde ik weinig na mijn blessure. Ik heb hier altijd met plezier gevoetbald, veel geleerd ook, maar vond het voor nu beter om naar een andere omgeving te gaan.” Het was een moeilijke beslissing, geeft hij aan. ,,Ik ben hier als jonge jongen gekomen en heb volwassenenvoetbal leren spelen. En van mijn fouten mogen leren. Halsteren is een mooie club , met lieve mensen.”

Er waren naast ASWH, nu tweededivisionist, meerdere clubs geïnteresseerd, waaronder Baronie. ,,ASWH zag ik als een buitenkansje. Mijn ambitie is het om zo hoog mogelijk te voetballen, daarom grijp ik deze mogelijkheid met beide handen aan. Uit de gesprekken sprak vertrouwen, ASWH lijkt me een mooie club.”

Lovende woorden

Meijer heeft in die vijf jaar indruk gemaakt in Halsteren. ,,Wij gunnen hem die stap van harte. Ellas komt van ver: als je ziet hoe hij zich heeft terug geknokt na zijn kruisbandblessure. Daarnaast is het een fantastische jongen, leergierig, prettig in de omgang. Voor hem zal de deur hier altijd open staan”, heeft Ron van Nijnatten, de technische man bij Halsteren, lovende woorden voor de linksback. Halsteren is volop in gesprek met de rest van de spelersgroep en hoopt het grootste deel te kunnen behouden.