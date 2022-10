Linkers steelt de show en leidt RBC voorbij kansloos Beek Vooruit

zondag tweede klasse CRBC had zaterdagavond geen kind aan Beek Vooruit. Dat had de stadionclub met name te danken aan Emile Linkers, de spits was de grote man en maakte alle goals voor de thuisploeg: 4-1.

Beek Vooruit had in de eerste wedstrijd van het seizoen nog uitgehaald tegen Victoria’03 (6-1), maar had tegen een dominant RBC niks in te brengen. De wedstrijd was eigenlijk na een halfuur al gespeeld.

Emile Linkers was de grote man in Roosendaal. De 32-jarige spits had er na 33 minuten drie in liggen. Zijn eerste maakte de voormalig international van Aruba al na drie minuten. Hij stond volledig vrij en kopte een voorzet van Mitchell Schilperoord binnen.

De mooiste goal viel na 21 minuten. Linkers nam een afvallende bal uit de corner aan, hield een keer hoog en knalde fraai raak. Ruim tien minuten later had hij zijn hattrick compleet toen hij één op één koelbloedig was in de afronding.

En Beek Vooruit? Dat had niks te vertellen. Een kans kreeg de ploeg, bij de stand van 3-0: Benjamin van Wanrooij bediende Loek Schalk, maar de spits gleed uit.

De tweede helft was lange tijd verre van spectaculair, totdat Linkers een minuut of tien voor tijd zijn vierde van de avond maakte. De spits profiteerde van een fout in de Prinsenbeekse defensie. RBC-trainer Ruud Pennings beloonde zijn man van de wedstrijd met een applauswissel. Het bleef niet bij 4-0, want in het slot benutte Loek Schalk namens de bezoekers een penalty: 4-1.