Ligtvoet zet opnieuw een grote stap, van Waspik naar Achilles Veen: ‘Ik kon deze kans niet laten liggen’

Zijn naam klinkt als de hoofdpersoon in een stripverhaal: Lucas Ligtvoet. De 19-jarige aanvaller uit Waspik leek in zijn jeugd ook op weg om een jongensboek te beginnen. Onverwachts kreeg hij een uitnodiging om bij Willem II te voetballen, beginnend in de JO13. Daar hoefde hij niet lang over na te denken. Ligtvoet ging twee jaar lang in Tilburg voetballen. ,,Je ziet die club op televisie spelen, dat is uiteindelijk de droom van iedere jongen. In de eredivisie spelen, het allerhoogste niveau.’’