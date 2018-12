Liefhebber Foesenek nu DSE-supporter vanuit lappenmand: ‘Genoeg dagen dat ik door de grond kan zakken’

VVR treurt om overlijden Madelon Daamen (28) na ernstig ongeval bij A16: ‘Niet te bevatten’

12 december RIJSBERGEN - De 28-jarige vrouw die om het leven is gekomen bij een ernstig auto-ongeluk aan de A16 bij Breda afgelopen maandag, is de Rijsbergse Madelon Daamen. Ze was actief lid van voetbalvereniging VVR. Daar is het nieuws van haar overlijden hard aangekomen.