Liebregts kiest voor langer verblijf bij JEKA

Van Poelje is een optie voor zoekend Goes: ‘Afwachten wat er gebeurt’

7 januari Terwijl de herstart van de competitie in aantocht is, zijn ze bij Goes op zoek naar een trainer die volgend seizoen voor de groep moet staan. Rogier Veenstra maakte vorige maand bekend naar ASWH te vertrekken en dus circuleerden ook zondag rond de oefenwedstrijd tegen Baronie (1-0-winst) verschillende namen. Jan Poortvliet is een kandidaat, NAC-icoon Rob Penders wordt genoemd en Jurriaan van Poelje staat bij de namen bovenaan op het lijstje.