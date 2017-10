Les in eerste klassevoetbal voor Rood-Wit, Dosko wint met 6-1

Rood-Wit - Nemelaer 2-4 (1-3) 1-0 Jens Wirix, 1-1 en 1-2 Giel van de Ven, 1-3 Maikel Diepens, 1-4 Joeri Vugts, 2-4 Sven van Zwam. ,,Vandaag zijn we gewoon afgestraft, met name op effectiviteit", mopperde Rood-Wit-trainer Reinald Boeren. ,,Je moet zo'n voorsprong natuurlijk gewoon zo lang mogelijk vast houden. Dan moeten zij komen en ontstaat er voor ons ruimte."

Dosko-'t Zand 6-1 (3-1) 1-0 Nikai Derwort, 2-0 Marvin Bedaf, 2-1 Michael Boelen, 3-1 Bedaf, 4-1 Brian Kruf, 5-1 Bedaf, 6-1 Max Geers.

Nikai Derwort opende in de derde minuut de score uit een vrije trap, toegekend nadat de onder druk staande Tilburgse verdediging hands had gemaakt. ,,We hadden afgesproken om de eerste tien minuten volle bak te geven en er bovenop te klappen.'' Dosko-trainer Van Bree verwelkomde de driepunter. ,,Het gaat in voetbal om de cijfers.''