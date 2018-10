Lepelstraat pakt derde zege op rij, Moerstraten nog puntloos

FC Moerstraten-Lepelstraatse Boys 0-6 (0-2) 0-1 Maarten Lamme, 0-2 Dennis Stols, 0-3 Rob Wijmans (pen.), 0-4 Dennis Voorbraak, 0-5 Jurgen van Schilt, 0-6 Lamme. Minder dan een halve minuut had hij er voor nodig. Vrijwel vanaf de aftrap zette de vrijstaande linkermiddenvelder Maarten Lamme zijn ploeg op 0-1. Met de rechtervoet nog wel. ,,De bal werd doorgekopt, ik kreeg hem voor de voeten en dan is het niet denken, maar gewoon doen.''

Lepelstraat is met twee overwinningen op zak naar het nog puntloze Moerstraten gekomen en heeft beduidend meer in zijn mars. De in de diepte gelanceerde Dennis Stols zorgt voor de 0-2.