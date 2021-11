Lakbir bezorgt RBC in extremis punt bij Kruisland, TSC laat Beek Vooruit kansloos

zondag 2eKruisland en RBC, door vriend en vijand gebombardeerd tot dé titelfavorieten, schotelden de in grote getalen opgekomen bezoekers een boeiend voetbalgevecht voor. Pas in de 92ste minuut kwam RBC langszij dankzij invaller Tayeb Lakbir. TSC en Beek Vooruit trapten een halfuur later af door een lekke band van de arbiter. Het deerde TSC niet, het won met 4-0. Bavel verloor voor de vierde keer op rij en staat daardoor voor het eerst sinds het naar de tweede klasse promoveerde in de zogeheten gevarenzone.

Kruisland - RBC 1-1 (1-0). 1-0 Jeremy Goveia, 1-1 Tayeb Lakbir.

Uitdager Kruisland dwong RBC lange tijd op de knieën, zag de bezoekers acht tellen krijgen, maar liet de Roosendalers bij een laatste stoot alsnog op punten gelijk komen, 1-1. En daar baalde Kruisland-trainer John Taks van: ,,De teleurstelling is groot. Goed, zij voerden de druk op, maar echt grote kansen hebben we daarbij niet of nauwelijks weggegeven. Extra zuur dat die gelijkmaker dan alsnog valt in de slotminuut. Toch, heel nuchter terugkijkend op de middag kan ik niet anders dan constateren dat de uitslag gezien het spelbeeld terecht was.”

RBC-trainer Robert Braber kon leven met het eerste puntverlies. ,,Ik ben blij met het punt. Ik had een wat meer open duel met meer ruimte verwacht, zeker omdat ook Kruisland een ploeg heeft die wil voetballen. Toch is het ook eens leuk om te zien dat deze twee teams zich anders presenteren. Iedereen heeft het er altijd over dat zowel Kruisland als wijzelf voetballend zoveel beter zijn, maar we hebben allebei laten zien dat we ook kunnen bikkelen. Geen van beiden wilde hier verliezen, dat was wel duidelijk.”

De eerste helft was in balans. Zowel Kruisland als RBC was naarstig op zoek naar de vrije ruimte om te voetballen. Kruisland kwam na 13 minuten op voorsprong. Een in eerste instantie afgeslagen hoekschop werd door Peter Gommeren opnieuw in de doelmond gebracht. Daar viel de bal via de kluts pardoes voor de voeten van Jeremy Goveia, die van korte afstand nauwelijks kon missen. Aan de andere zijde leek Brian Kruf in de 35ste minuut op weg naar de gelijkmaker, maar stuitte hij op doelman Maikel Korebrits.

In de tweede helft regeerde RBC grotendeels, al liet Kruisland zien dat het de bekende frivoliteiten inmiddels ingeruild heeft voor zakelijker voetbal. Het aandringende RBC kreeg in het eerste kwartier na rust via Brian Kruf (kopbal over), een verdekt schot van Randy Elst en een schot van Giovanni Moerland naast het Kruislandse doel de nodige mogelijkheden, maar echt grote kansen kregen de bezoekers ook niet meer.

Waar Kruisland in de laatste tien minuten weer controle over het duel leek te krijgen, ging het alsnog mis voor de thuisclub. Kenny van der Weg was, evenals in de voorgaande wedstrijden, opnieuw belangrijk. De opkomende linksback gooide de bal in de slotminuut voor de pot, waar invaller Tayeb Lakbir op de goede plaats stond om de 1-1 binnen te schieten.

Madese Boys - Bavel 3-2 (1-1). 1-0 Jens Verschuren, 1-1 Niek Akkermans (pen.), 1-2 Jens de Jong, 2-2 Bjorn de Bruijn, 3-2 Matthijs Haanskorf.

,,Een hele belangrijke overwinning. Bovendien in mijn ogen terecht na een prima teamprestatie,” vond Madese Boys-trainer Dion Schuurmans. Bavel-trainer Coen Rijppaert vond zijn team gelijkwaardig aan Madese Boys: ,,Bij een 1-2 stand was ik eigenlijk aan het wachten tot we de wedstrijd in het slot zouden gooien met een derde treffer. Uiteindelijk winnen zij alsnog. Het zit bij ons allemaal een beetje tegen op het moment.”

Uno Animo - Rijen 2-0 (1-0). 1-0 Stan Mutzers, 2-0 Rick Vervaart.

Rijen-trainer Freddy Kruijs spaarde zijn spelers niet na het verlies tegen de nummer laatst. ,,Van de week hadden mijn spelers het er over dat Rijen daar al vijf jaar niet kon winnen. Nou, als ze brengen wat ze brachten gaat dat ook de komende tien jaar niet gebeuren. We hadden nergens recht op.”

Roosendaal - WSC 3-0 (0-0). 1-0 Gijs Verresen, 2-0 Thijs de Wit, 3-0 Luuk Frankfort.

,,Tevreden dat we de lijn van de afgelopen weken, waar we het ondanks het missen van vele spelers goed oppakten, vandaag door konden trekken”, aldus Roosendaal-trainer Mark Klippel. ,,Al duurde het wel lang voor de openingstreffer viel. Daarvoor hadden we via Youri van Deventer en Kevin Jurgens al de nodige mogelijkheden op een score.”

TSC - Beek Vooruit 4-0 (1-0). 1-0 Ryan Snoeren, 2-0 Ryan Snoeren, 3-0 Tom Rijvers, 4-0 Bas Blokdijk.

TSC maakte het spel en liet de bezoekers vooral hopen op een gevaarlijke uitval of een inleving van de gebroeders Loek en Joost Schalk. Ryan Snoeren kopte al vroeg raak, zag daarna zijn tweede doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel, om vervolgens net na rust zijn kwaliteiten prachtig te etaleren. Een afvallende voorzet kwam voor de voeten van de behendige buitenspeler die met een prachtig balletje alles en iedereen te kijk zette. Het hoogtepunt van de wedstrijd. Een wedstrijd waarin Beek Vooruit bar weinig liet zien.



Het elftal van TSC straalt plezier uit, ziet ook trainer TSC-trainer Ad Looijmans. ,,Het voelt allemaal vrij natuurlijk op deze manier. We spelen graag ons eigen spelletje en hebben daar ook geloof in. We hebben ook al heel wat potjes moeten vechten voor de punten, maar ook dat kan deze ploeg.” De drie punten waren tegen de oranjehemden pas echt zeker, toen Lars Basstein namens Beek Vooruit kon gaan douchen door een rode kaart. Tom Rijvers en Bas Blokdijk mochten daarna ook nog hun doelpuntjes meepikken.

Zijn er aspiraties om mee te doen om de bovenste plekken in de tweede klasse? ,,Eigenlijk zeg ik nog iedere week dat we moeten zorgen dat we niet degraderen”, zegt de oefenmeester in alle eerlijkheid. ,,De jongens lachen daar nu elke keer om, maar ik doe het toch. Misschien beginnen ze me nu minder serieus te nemen, haha!” Over twee weken wacht runner-up RBC. Een potje om naar uit te kijken. Bij Beek Vooruit valt het woord ‘handhaven’ ook, maar eigenlijk wil Van Helmond weer zo snel mogelijk compleet zijn om fris en leuk voetbal te spelen. Dat zou voor de Beekenaren momenteel de grootste winst zijn.