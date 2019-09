Laf Boeimeer laat kaas van het brood eten door Dosko, zaterdagelftal Baronie pakt eerste punt

Alliance - Baronie zat. 1-1 (0-1). 0-1 Jan Baijens, 1-1 Jordi Cools.

Na een openingsfase waarin beide ploegen aftasten, creëerde Baronie zat. de beste kansen. Na de rust werd er voornamelijk op de helft van de thuisploeg gespeeld. Baronie wist ook tot doelpogingen te komen, maar niet tot scoren. “Alliance was gevaarlijk via de counter, één keer stonden we verkeerd. Hierdoor verloren we twee punten”, baalde Baronie-trainer Ricardo van den Bos.

PCP - Vrederust 1-4 (1-1). 0-1 Bart van Tilborg, 1-1 Hamine Bouchtat, 1-2 Yorick Raaymakers, 1-3 en 1-4 Chiel Knoet.

“Voor rust hadden we het lastig met een fel PCP. Na rust kwamen we meer aan voetballen toe en liepen we uit,” aldus Vrederust-aanvoerder Yannick Broeren. De thuisclub eindigde het duel met negen man nadat twee spelers met rood werden weggestuurd.



Boeimeer - Dosko zat. 0-3 (0-1). 0-1 Sezer Parlamis, 0-2 Faissal Hadouch, 0-3 Bilal Azarkan.

Boeimeer speelde een heel erg zwakke wedstrijd tegen Dosko. “Voetballend waren we niet goed, we kwamen steeds te laat en gingen de duels niet aan”, baalde Boeimeer-trainer Lorenzo Boudewijns na afloop. “In de rust gaf ik een donderspeech, dat leek even te helpen, maar na de 0-2 zag je het geloof in de ploeg verdwijnen.”

De wedstrijd werd nog even ontsierd door een opstootje, waarna Boeimeer met tien man verder moest door een tweede gele kaart voor Ezra van Leeuwen. Een echt slotoffensief van Boeimeer bleef daardoor uit.

DHV – DVO’60 3-2 (0-1). 0-1 Rody van den Bergh, 0-2 Bert Gerritsma, 1-2 Mamadi Sidibe, 2-2 Revelino Resort, 3-2 Sidibe.

“Het was niet super, maar we toonden wel veerkracht nadat we voor rust de kansen niet benutten,” vond Eric van der Giessen namens DHV. “Onze keeper viel al na twintig minuten uit, veldspeler Lars Thielen keepte vervolgens best aardig. De 2-2 was voor mij meters buitenspel,” mopperde DVO'60-trainer Wouter van den Vendel.

Internos – VVC’68 2-3 (0-1). 0-1 Jeroen Augustijn, 0-2 Stijn Heideman, 1-2 Jaye Musters, 1-3 Fabian Le Feber, 2-3 Stijn Konings.

“VVC'68 was uitermate efficiënt. We hadden misschien wel tachtig procent balbezit maar konden voorin het verschil niet maken,” vond Internos-trainer Eric Nijssen.